Специальная военная операция (СВО) переходит в финальную стадию, так как у Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше нет возможностей для того, чтобы маневрировать на поле боя. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди.

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«Главный спонсор Украины — США — уже проявил свою позицию. Бескомпромиссная борьба, которая развернулась по данному вопросу в Конгрессе Соединенных Штатов, — яркое подтверждение тому, что единства нет. Ведущие американские политологи отмечают, что в США отчетливо проявляется антиукраинская предвыборная повестка. К США присоединяется и Канада», — заявила Ковитиди.

По словам сенатора, у президента Украины Владимира Зеленского не получается удерживать политическую линию как внутри страны, так и за ее пределами. При этом она добавила, что основной вопрос сегодня в дипломатическом урегулировании украинского конфликта.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае новой мобилизации на Украине граждане откажутся идти на фронт. Он объяснил, что украинцы не готовы продолжать воевать за президента республики Владимира Зеленского.