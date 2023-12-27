Медведев обратился к Ким Чен Ыну

"В 2023 году достигнут новый прогресс во взаимодействии между партией "Единая Россия" и Трудовой партией Кореи, сплоченными стремлением формировать справедливое многополярное мироустройство, противостоять неравенству и бороться с современными неоколониалистами", - заявил Медведев.

Он добавил, что "Единая Россия" продолжит активное взаимодействие с коллегами из Северной Кореи для обеспечения мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Медведев пожелал Киму крепкого здоровья и новых достижений, а корейскому народу - мира и благополучия. До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в канун Рождества справился о здоровье "заболевшей" Европы.