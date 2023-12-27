Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины
Деньги, которые Австрия выделила Киеву на восстановление экономики, на деле совершенно точно идут на нужды Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.
Он считает, что Вена стала соучастником «бесконечной накачки» Киева западным оружием, так как направляет средства в «Фонд мира» Европейского союза. До сих пор речь шла не о прямых поставках оружия для военного конфликта. Однако Австрия за последний год пожертвовала Киеву более 150 миллионов евро на восстановление экономики, а потом правительство выделило еще 80 миллионов, что посол находит крайне подозрительным.
«Нет никаких сомнений, что эти средства идут на финансирование ВСУ, а вовсе не на мирные проекты», — указал Любинский.
Посол отмечает, что подобные действия никак не сочетаются с принципами нейтралитета, которому следует Австрия. При этом он считает, что Вена вряд ли может внести существенный вклад в расстановку сил в Европе, однако вполне может потерять авторитет на международной арене. Дипломат резюмировал, что ее приобретения от участия во всей этой истории «очень сомнительны».