Посол России рассказал, куда идут деньги на поддержку экономики Украины

Деньги, которые Австрия выделила Киеву на восстановление экономики, на деле совершенно точно идут на нужды Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

Он считает, что Вена стала соучастником «бесконечной накачки» Киева западным оружием, так как направляет средства в «Фонд мира» Европейского союза. До сих пор речь шла не о прямых поставках оружия для военного конфликта. Однако Австрия за последний год пожертвовала Киеву более 150 миллионов евро на восстановление экономики, а потом правительство выделило еще 80 миллионов, что посол находит крайне подозрительным.

«Нет никаких сомнений, что эти средства идут на финансирование ВСУ, а вовсе не на мирные проекты», — указал Любинский.