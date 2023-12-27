Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что весь следующий год США будут стараться любыми способами поддерживать конфликт на Украине. Такой прогноз она сделала в интервью «Комсомольской правде».

«Они будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву», — заявила Захарова.

По ее словам, Вашингтон планирует продолжать направлять деньги американских налогоплательщиков Киеву и побуждать Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершать жуткие действия, в том числе теракты. По ее мнению, США намерены использовать любые возможные методы.