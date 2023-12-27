Захарова заявила о намерении США любыми методами поддерживать украинский конфликт в 2024 году

Весь 2024 год США будут предпринимать любые усилия, чтобы «держать на плаву» украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что власти США, если смогут, станут ради этого «вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги». В противном случае, по ее мнению, Вашингтон примется «стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам». Она уверена, что «любые методы пойдут в ход», передает ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

Кроме того, как заявила Захарова, следует ожидать «бесконечного информационно-политического шоу», ведь иначе СШ придется признать провал «проекта», а для идущих на выборы демократов «это смерти подобно». В связи с этим американские власти будут «этот проект так или иначе эксплуатировать вне зависимости от судьбы украинцев, Украины и так далее». «Он им нужен для того, чтобы продержаться весь 2024 год», – заявила Захарова.