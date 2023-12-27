Захарова заявила о намерении США любыми методами поддерживать украинский конфликт в 2024 году

Весь 2024 год США будут предпринимать любые усилия, чтобы «держать на плаву» украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила о намерении США любыми методами поддерживать украинский конфликт в 2024 году
© Деловая газета "Взгляд"

Захарова заявила, что власти США, если смогут, станут ради этого «вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги». В противном случае, по ее мнению, Вашингтон примется «стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам». Она уверена, что «любые методы пойдут в ход», передает ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

Кроме того, как заявила Захарова, следует ожидать «бесконечного информационно-политического шоу», ведь иначе СШ придется признать провал «проекта», а для идущих на выборы демократов «это смерти подобно». В связи с этим американские власти будут «этот проект так или иначе эксплуатировать вне зависимости от судьбы украинцев, Украины и так далее». «Он им нужен для того, чтобы продержаться весь 2024 год», – заявила Захарова.

Напомним, Захарова указывала, что простых американцев никто не спрашивал, нужен ли им «украинский проект», их поставили перед фактом.

Политика
Мария Захарова
МИД России