В Госдуме хотят запретить демонстрацию в новостях сцен жестокости с детьми

В Госдуму внесен законопроект о запрете демонстрации в новостях сцен жестокости и физического насилия, происходящего при совершении преступлений несовершеннолетними. Как пишет ТАСС, документ разработала группа депутатов от разных фракций во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.
Инициатива подразумевает внесение поправок в закон «О средствах массовой информации». Депутаты предлагают запретить демонстрировать в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и психического насилия, происходящие при совершении лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий.
Авторы инициативы считают, что сцены совершаемых подростками преступлений и их «смакование» в СМИ притупляют способность молодых людей к состраданию, пробуждают в них агрессию, могут провоцировать наиболее психически не устойчивых несовершеннолетних к совершению насилия. Парламентарии пришли к выводу о том, что обществу не нужны подробности совершенного преступления в деталях, а требуется видеть, что все виновные понесли наказание за содеянное.