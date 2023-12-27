В Госдуме хотят запретить демонстрацию в новостях сцен жестокости с детьми

В Госдуму внесен законопроект о запрете демонстрации в новостях сцен жестокости и физического насилия, происходящего при совершении преступлений несовершеннолетними. Как пишет ТАСС, документ разработала группа депутатов от разных фракций во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Инициатива подразумевает внесение поправок в закон «О средствах массовой информации». Депутаты предлагают запретить демонстрировать в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и психического насилия, происходящие при совершении лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий.