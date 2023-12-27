Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем спасателя. Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду. Невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и всегда, в самых сложных условиях действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты. История вашей службы полна примерами героизма и мужества. И не сомневаюсь, что в этот праздничный день вы обязательно их вспомните, отдадите дань уважения своим легендарным предшественникам, которые не раз с честью выходили из трудных испытаний. И сегодня российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства. В этом году вы оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России. В кратчайшие сроки эвакуировали наших граждан из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в обращении.
Президент отметил, что проведено множество гуманитарных операций по доставке пострадавшим людям продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости. Роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности России год от года растет, и важно сохранять все положительные тенденции, достигнутые службой за последнее время, еще более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации любого уровня.
«Одна из ключевых задач – совершенствование работы подразделений МЧС в новых субъектах Федерации. Хочу особо поблагодарить пожарных, спасателей, сапёров, которые в непростых условиях многое делают для обеспечения безопасности жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Надо и впредь без промедления решать все возникающие там вопросы. Среди приоритетов вашей работы – развитие системы гражданской обороны, в том числе за счет оснащения МЧС современной техникой и оборудованием, внедрения цифровых технологий. И конечно, в поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы профилактики, предупреждения и тушения природных пожаров, обеспечения безопасности школ, вузов, больниц, других социальных учреждений, а также мест массового пребывания граждан», – заключил Путин.