Песков: Москва видит и поддерживает волю Баку и Еревана к заключению мирного договора

"Главное - мы видим наличие политической воли у двух сторон - и у Баку, и у Еревана. Конечно, мы это поддерживаем. Мы считаем, что заключение такого договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности мира во всем регионе", - сказал представитель Кремля.