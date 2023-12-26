Зюганов объяснил отказ от участия в выборах президента России

«Я возглавляю в Госдуме фракцию КПРФ, народно-патриотические союз, в который входят 56 общественных организаций. Кроме этого, руковожу учёнил работым и экспертными советами. Поэтому партия посчитала крайне важным, чтобы я продолжу на этих направлениях», — написал Зюганов в своём Telegram-канале.