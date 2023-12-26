Зюганов объяснил отказ от участия в выборах президента России

Геннадий Зюганов объяснил, почему не стал участвовать в выборах президента России
Политик подчеркнул, что партия сочла крайне важным продолжение его работы на нынешних постах.
«Я возглавляю в Госдуме фракцию КПРФ, народно-патриотические союз, в который входят 56 общественных организаций. Кроме этого, руковожу учёнил работым и экспертными советами. Поэтому партия посчитала крайне важным, чтобы я продолжу на этих направлениях», — написал Зюганов в своём Telegram-канале.
Коммунисты определились со своим кандидатом на президентских выборах 23 декабря. Им стал депутат Госдумы Николай Харитонов.
Выборы президента России будут трёхдневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.