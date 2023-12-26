Замглавы Росавиации Потешкина назначили замглавы Минтранса

«Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в распоряжении.

19 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра цифрового развития директора по связям с государственными органами в инвестиционном холдинге «Восток Инвестиции» Сергея Кучушева.