Правительство объявило благодарность послу России в США Антонову за службу

Правительство России распорядилось объявить благодарность российскому послу в Соединённых Штатах Анатолию Антонову за его многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Благодарность также объявляется за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.