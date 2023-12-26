Правительство объявило благодарность послу России в США Антонову за службу

Правительство России распорядилось объявить благодарность российскому послу в Соединённых Штатах Анатолию Антонову за его многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Правительство объявило благодарность послу России в США Антонову за службу
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Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Благодарность также объявляется за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.

Как отмечал в ноябре Анатолий Антонов, попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал, а недружественные действия встретят жёсткий ответ.

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