Бабурин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ

Политик Сергей Бабурин подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве кандидата от партии "Российский общенародный союз" (РОС). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Решение партии РОС выдвинуть в президенты России Бабурина было принято на съезде 24 декабря. Он опередил двух других кандидатов, набрав более 70% голосов. Бабурин участвовал в президентской кампании 2018 года и занял тогда восьмое место, набрав 1,05% голосов избирателей.

Бабурину 64 года, он являлся народным депутатом РФ (1990-1993), членом Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации, депутатом Госдумы четырех созывов.

Партия РОС не представлена в Госдуме, поэтому Бабурину для регистрации своей кандидатуры предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже превысило 30 человек.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.