ЦИК: документы для выдвижения на выборы президента подали 8 человек

В ЦИК сообщили, что документы для выдвижения на выборы президента подали 8 человек
Восемь человек, которых выдвинули политические партии или группы избирателей, подали документы в ЦИК для участия в выборах президента России, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.
Также он сообщил, что одному из претендентов отказали в регистрации в связи с многочисленными нарушениями в представленных документах, передает ТАСС.
По его словам, «всего ЦИК о намерении провести съезды политических партий и собрания групп избирателей для участия в выборах на данный момент уведомили 33 человека».
Среди подавших документы есть президент России Владимир Путин, он баллотируется как самовыдвиженец.