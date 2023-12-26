ЦИК: документы для выдвижения на выборы президента подали 8 человек

Восемь человек, которых выдвинули политические партии или группы избирателей, подали документы в ЦИК для участия в выборах президента России, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

Также он сообщил, что одному из претендентов отказали в регистрации в связи с многочисленными нарушениями в представленных документах, передает ТАСС.

По его словам, «всего ЦИК о намерении провести съезды политических партий и собрания групп избирателей для участия в выборах на данный момент уведомили 33 человека».