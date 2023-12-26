В Госдуме объяснили, почему не нужно сажать за любое видео атак ВСУ

Нельзя уподобляться Службе безопасности Украины и за каждый снятый на телефон кадр немедленно тащить его автора в тюремные застенки, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, населению стоит быть бдительным, но доводить ситуацию до абсурда не следует.

В Госдуме объяснили, почему не нужно сажать за любое видео атак ВСУ
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Населению стоит быть бдительным и не помогать противнику, но до абсурда такую бдительность, пожалуй, доводить не следует. Между прочим, из распространенного видео по Феодосии, часть снята, скорее всего, с украинской стороны, с наблюдательных лодок или безэкипажных катеров, которые необходимо выявлять и уничтожать, — говорит Журавлев.

Как подчеркнул депутат, было бы наивно полагать, что противник пользуется только кадрами, выложенными очевидцами в Сети для оценки ситуации в зоне атаки. Подтверждения поступают в том числе и с беспилотных катеров, а также со спутников. Однако, если будет доказано, что какой-либо активист с камерой сознательно способствовал украинской атаке, то он должен предстать перед судом, заключил Журавлев.

Ранее Соловьев обвинил журналистку Ксению Собчак в работе на спецслужбы Украины из-за публикации видеозаписи взрыва в Феодосии. По мнению телеведущего, они могут использоваться противником для верификации нанесенных ударов. По мнению журналиста, Собчак многое дозволено, и своими действиями она «разлагает страну изнутри».

Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении десантного корабля

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 декабря доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путину известно о повреждении десантного корабля «Новочеркасск».