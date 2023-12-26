В Госдуме объяснили, почему не нужно сажать за любое видео атак ВСУ

Нельзя уподобляться Службе безопасности Украины и за каждый снятый на телефон кадр немедленно тащить его автора в тюремные застенки, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, населению стоит быть бдительным, но доводить ситуацию до абсурда не следует.

Населению стоит быть бдительным и не помогать противнику, но до абсурда такую бдительность, пожалуй, доводить не следует. Между прочим, из распространенного видео по Феодосии, часть снята, скорее всего, с украинской стороны, с наблюдательных лодок или безэкипажных катеров, которые необходимо выявлять и уничтожать, — говорит Журавлев.

Как подчеркнул депутат, было бы наивно полагать, что противник пользуется только кадрами, выложенными очевидцами в Сети для оценки ситуации в зоне атаки. Подтверждения поступают в том числе и с беспилотных катеров, а также со спутников. Однако, если будет доказано, что какой-либо активист с камерой сознательно способствовал украинской атаке, то он должен предстать перед судом, заключил Журавлев.

Ранее Соловьев обвинил журналистку Ксению Собчак в работе на спецслужбы Украины из-за публикации видеозаписи взрыва в Феодосии. По мнению телеведущего, они могут использоваться противником для верификации нанесенных ударов. По мнению журналиста, Собчак многое дозволено, и своими действиями она «разлагает страну изнутри».