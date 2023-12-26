Кремль не обсуждает идею уголовной ответственности за кадры ударов по объектам РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кремль не рассматривает возможность ввести уголовную ответственность за публикацию кадров, где видно детали атак Киева на российские объекты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас не ведется таких обсуждений. Мне неизвестно, ведутся ли они где-то. Я ничего не могу вам сказать по этому [поводу]", - пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.