В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав стран СНГ

Хозяин саммита - президент России - пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.

Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник "Павловск", затем их ждут в Царском селе и в Петергофе.

В Павловске всех гостей - кроме президентов Азербайджана и Белоруссии, которые в это время проводили двустороннюю встречу - рождественскими колядками встретил хор. После экскурсии по дворцу в одном из его залов для президентов был дан небольшой концерт: симфонический оркестр "Северная симфония" и его солисты виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков исполнили несколько классических вальсов и романсов. Вел мини-концерт спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.