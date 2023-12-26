В Кремле пока не обсуждают введение уголовной ответственности за публикации фотографий с мест обстрелов. Так ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя посты пользователей соцсетей в Крыму атаки на Феодосию.
«У нас таких обсуждений не ведется. Поэтому мне неизвестно, ведутся ли они где-то. Поэтому я ничего не могу сказать по этому поводу», — заявил Песков.
Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки.
Минобороны РФ заявило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Насколько серьезные повреждения получил корабль, в министерстве не уточнили. В ВСУ утверждают, что судно вряд ли подлежит ремонту.
С места происшествия появились фотографии и видео, которые сняли свидетели и опубликовали, что в теории могло помогать ориентироваться солдат ВСУ. На это, советник главы Крыма Олег Крючков предупредил, что гражданами, которые выкладывали видео ударов по Феодосии и другим городам полуострова, займутся спецслужбы.