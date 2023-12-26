Алиев прибыл в Петербург на неформальную встречу лидеров стран СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Санкт-Петербург, где должна пройти неформальная встреча лидеров стран СНГ, сообщили пресс-службе главы государства. Отмечается, что Алиев прибыл в Петербург по приглашению президента России Владимира Путина. Участие в мероприятии также примут лидеры Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Самолет президента Азербайджана приземлился в аэропорту Пулково. На фотографиях, опубликованных пресс-службой главы государства, видно, что в воздушной гавани его встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отдельная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальном саммите СНГ не планируется. При этом он подчеркнул, что все лидеры смогут пообщаться на полях саммита.