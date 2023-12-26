Шойгу доложил Путину об атаке на Феодосию
Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Сегодня власти Крыма сообщили об украинской атаке в районе порта Феодосии. По словам главы региона Сергея Аксенова, в результате налета погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна.
По данным Минобороны РФ, также получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».
«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», - заявил Песков.
Ранее в военном ведомстве России сообщили, что ВСУ использовали при атаке авиационные управляемые ракеты и во время противовоздушного боя силами ПВО были уничтожены выпустившие их два украинских самолета Су-24, пишет ТАСС. https://tass.ru/armiya-i-opk/19629021