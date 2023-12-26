Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Сегодня власти Крыма сообщили об украинской атаке в районе порта Феодосии. По словам главы региона Сергея Аксенова, в результате налета погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна.

По данным Минобороны РФ, также получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», - заявил Песков.