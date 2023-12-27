Лавров и глава МИД Индии обсудят конфликты в Газе, на Украине и сотрудничество в БРИКС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Москве обсудят проблематику текущих кризисов в мире и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Джайшанкар 25 декабря прибыл в Россию с пятидневным визитом. Министры поддерживают тесные контакты, на переговорах традиционно обсуждают широкий круг вопросов международной повестки дня и двустороннего сотрудничества. Ранее они встречались на полях саммита Группы двадцати в Нью-Дели и на Восточноазиатском саммите в сентябре.

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Стороны и в этот раз уделят особое внимание наращиванию взаимодействия в различных сферах и укреплению диалога на многосторонних площадках - в ООН, ШОС, Группе двадцати и БРИКС.

В программе визита Джайшанкара, как сообщало индийское внешнеполитическое ведомство, также посещение Санкт-Петербурга и встреча с заместителем председателя правительства РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Урегулирование кризисов

Министры в ходе переговоров проведут обстоятельный обмен мнениями и сверят позиции по вопросам урегулирования палестино-израильского кризиса. Россия последовательно выступает за двугосударственное решение этого конфликта, призывает к устойчивому прекращения огня в секторе Газа и осуждает терроризм в любых проявлениях. Лавров на пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко указал на необходимость незамедлительно начать выполнение решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства.

Индийская сторона также выступает за возобновление прямых переговоров по вопросу создания "суверенного, независимого и жизнеспособного Государства Палестина в пределах безопасных и признанных границ".

Помимо ближневосточной проблематики, предполагается, что министры обсудят и текущий кризис вокруг Украины. В фокусе их внимания также будут вопросы урегулирования ситуации в Афганистане и взаимодействие по этой теме в соответствующих международных форматах.

Торговля и расчеты в нацвалютах

В условиях западных антироссийских санкций РФ и Индия активно развивают торгово-экономические отношения, которые, по убеждению экспертов двух стран, имеют колоссальный потенциал.

Глава МИД России ранее отмечал, что Индия и Китай приняли сигнал о необходимости сокращать зависимость от текущей экономической системы и постепенно отказываться от доллара. На этом фоне стремительно наращивается объем взаиморасчетов в национальных валютах России с этими странами и растет товарооборот с ними. По информации российского дипведомства, на текущей встрече глав МИД Индии и России основной акцент будет сделан на расширении использования нацвалют, на содействии дальнейшему выстраиванию устойчивых транспортно-логистических и банковско-финансовых цепочек. Кроме того, планируется затронуть вопросы кооперации в высокотехнологических сферах, в том числе в космической и атомной, а также реализации совместных проектов по разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России".

Взаимодействие в БРИКС

Москва и Нью-Дели неоднократно заявляли о своей приверженности многополярности как неотъемлемому фактору обеспечения равновесия сформировавшегося за последние десятилетия миропорядка. В этой связи главы МИД двух стран уделят внимание вопросам содействия странам глобального Юга в деле отстаивания политического и экономического суверенитета. В условиях многополярного мира растет влияние активно расширяющегося БРИКС, а взаимодействие в рамках этого объединения приобретает все большое значение для России, Индии и других стран-членов.

Глава МИД Индии ранее выражал убеждение, что БРИКС продолжит прирастать новыми членами и покажет, что естественные проявления разнообразия в культуре, экономике, политике должны выйти на передний план.

Как известно, Россия с 2024 года примет председательство в БРИКС и планирует провести более 200 мероприятий. По словам Лаврова, вахта во главе БРИКС пройдет под девизом "укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Глава российской дипломатии также подчеркивал, что Россия рассчитывает выйти вместе с партнерами по БРИКС на солидный набор решений на высшем уровне к саммиту объединения, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.