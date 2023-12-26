Лавров: Аргентина взяла "тайм-аут на раздумья" по взаимодействию с БРИКС
Буэнос-Айрес взял время на раздумья по работе с БРИКС, но интерес стран Латинской Америки к объединению очень серьезный.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
"Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья, но интерес Латинской Америки к нашему объединению [БРИКС] очень силен. С вступлением новых членов работа станет более многогранной", - указал министр.