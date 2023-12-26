В МИД озвучили позицию ЕС насчет иранской ядерной сделки

Евросоюз подтвердил, что вопрос о возврате иранской ядерной сделки все еще актуален, говорится в комментарии директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова. ТАСС

«Мы неоднократно подчеркивали отсутствие разумной альтернативы восстановлению полноформатной реализации Соглашения по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), которая была подорвана противоправными действиями наших западных оппонентов, постоянно скатывающихся в антииранскую истерию», — отметил Ермаков. Газета.Ru