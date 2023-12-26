Подмосковный депутат подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Подмосковный депутат Борис Надеждин подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах президента от партии «Гражданская инициатива». Об этом пишет ТАСС.

Как сообщило агентство, политик лично подал пакет необходимых для регистрации на выборах документов в здании ЦИК на Большом Черкасском переулке.

Депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный был выдвинут в качестве кандидата на высший пост в стране на съезде «Гражданской инициативы» 23 декабря. Так как данная партия не представлена в Государственной думе, Надеждину предстоит до конца января 2024 года собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку, чтобы завершить регистрацию. В каждом регионе России может быть собрано не более 2,5 тысячи подписей.