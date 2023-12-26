«Они хотят дать понять, что мы тут рядом, и в случае чего мы можем, наверное, и более серьезные повреждения нанести. Понятно, что все эти годы бомбили Донбасс, все время там были повреждения, но Крыма это коснулось меньше, хотя они до сих пор считают Крым своей территорией. Такие ситуации, как Крымский мост, и вообще, когда что-то происходит в Крыму — это все-таки более резонансно. Думаю, что это демонстрация тем, кто им деньги дает, что, видите, мы можем и до Феодосии достать», — высказалась депутат.