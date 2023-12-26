В РФ заявили о «молчаливых отказах» европейских спецслужб в сотрудничестве

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что российские власти столкнулись с «молчаливыми отказами» в сотрудничестве от финансовой разведки европейских стран. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам Негляда, с начала 2023 года как минимум одно расследование международного финансового преступления, начатое Россией, не поддержали спецслужбы других стран.

Сотрудники Росфинмониторинга и полицейские разоблачили в России международную группу, члены которой удаленно совершали преступления против жителей одной из европейских стран. Российской службе известно о ста пострадавших. Преступные доходы членов группы хранились в банках этой страны.

«Несмотря на наши неоднократные обращения в финразведку этой страны <…>, мы, к сожалению, видим нежелание сотрудничать», — отметил Негляд.

Он назвал это «тактикой молчаливых отказов», отметив, что не все европейские страны, но большинство из них не отвечают на запросы.

По его мнению, в итоге «в угоду политической повестке» страдают даже не россияне, а граждане европейских стран, которые платят налоги в том числе и на содержание спецслужб.

Замглавы Росфинмониторинга добавил, что новые ограничения не станут проблемой для сотрудничества России и уже работающих с ней спецслужб. Всего служба ведет с коллегами из других стран более 700 совместных расследований.