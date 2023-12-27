В Молдавии каждый пятый школьник выбрал русский языком обучения

КИШИНЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Русский как язык обучения выбрал для себя каждый пятый школьник в Молдавии, сообщает Национальное бюро статистики.

По данным ведомства, на начало учебного года в стране действовала 1 201 школа, где обучались 334,4 тыс. человек. Из них 80,8% учатся на румынском языке, 19,1% - на русском. В то же время, в Гагаузской автономии Молдавии в русскоязычных классах зарегистрированы 92,3% детей, а в Кишиневе - 21,8%. Такие данные ведомство стало собирать с 2020 года, поэтому динамика в цифрах несущественная. Также они не учли ситуацию в непризнанном Приднестровье, где русский язык является государственным.

Языковой вопрос в Молдавии имеет болезненный характер. В 1989 году на волне перестройки население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить вместе с молдавским языком в качестве второго государственного и русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Однако депутаты парламента отказались, русский был объявлен языком межнационального общения вместе с государственным молдавским. Тогда эти споры вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.