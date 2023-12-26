Володин рассказал, как США и ЕС «раскачивают ситуацию» в Сербии

Соединенные Штаты и Евросоюз в рамках хорошо известного сценария заявляют о нарушениях на выборах в Сербии, раскачивают ситуацию извне, чтобы предпринимать попытки госпереворота, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он указал на то, что Вашингтон и Брюссель заявляют о нарушениях на выборах в Сербии, раскачивают ситуацию извне, чтобы предпринимать попытки госпереворота.

Это происходит, по словам Володина, в связи с тем, что США и ЕС не смогли привести к власти своих марионеток в других государствах.

Спикер Госдумы подчеркнул, что с этими вызовами сталкивается каждое государство, которое стремится отстоять свою независимость и защитить национальные интересы.

В частности, Володин заметил, что на внеочередных парламентских выборах победила коалиция действующего президента Александра Вучича, а тех, на кого делали ставку Вашингтон и Брюссель, люди не поддержали.

«Власти Сербии обязаны защитить волю сербского народа и выбор большинства. Что бывает в противном случае – всем хорошо известно: страны может не стать», – подчеркнул он.

Ранее протестующие в Белграде перекрыли улицу у здания госуправления.