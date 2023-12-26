Володин считает, что в Сербии должны защитить волю своего народа, иначе страны не станет

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Сербии должны защитить волю своего народа, в противном случае страны может не стать. Такое мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил в своем Telegram-канале.

"Действующие власти Сербии обязаны защитить волю сербского народа и выбор большинства. Что бывает в противном случае - всем хорошо известно: страны может не стать", - написал Володин.

По его мнению, как только Вашингтону и Брюсселю не удается в других государствах "привести к власти своих марионеток", всегда разыгрывается "хорошо известный сценарий": из США и Евросоюза звучат заявления о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, извне "раскачивается ситуация, людей выводят на улицу, организуются попытки госпереворота".

"Ничего нового. С такими вызовами сталкивается любое государство, которое отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности. Сегодня это происходит в Сербии", - отметил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что на внеочередных парламентских выборах победила коалиция действующего президента Александра Вучича. "А тех, на кого делали ставку Вашингтон и Брюссель, люди не поддержали", - написал Володин.