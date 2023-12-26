Володин указал на роль США и ЕС в беспорядках в Сербии

«Как только Вашингтону и Брюсселю не удаётся в других государствах привести к власти своих марионеток, всегда разыгрывается хорошо известный сценарий... звучат заявления о нарушениях на выборах и непризнании их итогов... людей выводят на улицу, организуются попытки госпереворота... Сегодня это происходит в Сербии», — заявил он.