В Совфеде высказались об отдыхе сенаторов за рубежом на Новый год

Никто из сенаторов в этому году не писал заявление на отпуск на новогодние праздники с указанием зарубежной страны как места отдыха. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, его цитирует РИА Новости.

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«Сенаторы должны информировать руководство Совета Федерации о намерении выехать за рубеж. Пока никто не писал [такое] заявление на отпуск», — сказал парламентарий.

Он добавил, что у всех законодателей после наступления Нового года будут каникулы. В случае, если человек решил выехать за рубеж, он должен написать заявление на отпуск с указанием места, где намерен отдохнуть.

Большинство сенаторов будут отдыхать в России, часть из них может поехать в Белоруссию, рассказал Тимченко. По его словам, не существует жесткого запрета относительно выезда парламентариев за границу, однако есть рекомендация не посещать недружественные страны.