Памфилова: число претендентов на выдвижение в президенты РФ выросло

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента РФ. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

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По ее словам, кампания будет конкурентной, потому что будет более одного кандидата. "Во всяком случае, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30", — сказала Памфилова.

До этого "Новые люди" и "Партия роста" решили объединиться и выдвинули единого кандидата для участия в выборах - вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами — 27 декабря. Кандидаты от партий должны подать документы не позднее 1 января. Претенденты, выдвинутые парламентскими партиями, освобождаются от сбора подписей.