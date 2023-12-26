CBS News: Уилан потребовал от Байдена больше действий по его освобождению

Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан заявил, что американский президент Джо Байден не делает всего возможного, чтобы его освободить.

"Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. Я пока здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение", - сказал он в беседе с телеканалом CBS News.

По словам американца, Байден "дважды решил оставить" его.

"Он человек, который может вернуть меня", - добавил Уилан.

Напомним, об аресте Пола Уилана стало известно в конце 2018 года. По информации ФСБ России, американец был задержан в гостинице в Москве при "проведении им шпионской акции". Позднее его адвокаты подтвердили, что у Уилана нашли сведения, содержащие гостайну.