25 декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые касаются различных сфер жизни в стране.

Согласно одному из таких законов, за непредотвращение загрязнения окружающей среды для промышленных предприятий вводятся штрафы до 500 тысяч рублей. Новый закон вступает в силу с 1 марта 2024 года и дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей.

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Кроме того, президент подписал закон, разрешающий подавать ходатайства, заявления, жалобы и требования по уголовным делам в электронном виде. До этого момента такая возможность была прописана только Уголовно-процессуальном кодексе.

Ещё один подписанный Путиным закон запрещает становиться учредителями и членами некоммерческих организаций (НКО) тем лицам, которые являются членами нежелательных иностранных организаций в России. Кроме того, закон позволит органам управления НКО самостоятельно исключать лиц из состава учредителей.

Путин также подписал закон, предполагающий создание в России системы реабилитации и абилитации инвалидов. Инициатива определяет понятие комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также устанавливает, что это понятие включает в себя медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезирование, профориентацию, физическую, социальную и социокультурную реабилитацию, а также обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Кроме того, был подписан закон, разрешающий частной охране объектов топливно-энергетического комплекса самостоятельно сбивать беспилотники. Согласно закону, сотрудники частной охраны теперь имеют право пресекать функционирование различных беспилотных аппаратов, в том числе путём их повреждения.

Ещё одним подписанным законом стало постановление о продлении на один год права участников СВО обратиться за кредитными каникулами. Теперь эта возможность действует до конца 2024 года.

Также президент подписал закон, уточняющий список преступлений, подозреваемые и обвиняемые в совершении которых будут содержаться в отдельных камерах. Согласно инициативе, обвиняемые в участии в преступном сообществе, а также в проведении терактов, содействии террористической деятельности и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, будут содержаться отдельно.

Часть подписанных законов коснулась и сферы экономики. Один из таких законов предоставил Центральному банку России право ограничивать операции участников фондового и валютного рынков. Кроме того, Центробанк также получит право запрещать проведение определенных сделок.

Другой подписанный закон обязал резидентов-экспортеров отправлять в Центральный банк информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами, в том числе информацию по их дочерним компаниям за рубежом.

Помимо этого Путин подписал закон, разрешающий адвокатам выступать в качестве представителей призывников, если те подают жалобу в призывную комиссию в досудебном порядке.

Также Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. https://tass.ru/obschestvo/19624867 При этом другой подписанный закон сразу закрепил в УК РФ уголовное наказание за дискредитацию таких добровольцев.