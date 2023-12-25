Путин встретил Пашиняна в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин встретил премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидеры обменялись рукопожатиями и сделали традиционное совместное фото, пишет «Российская газета».

По данным газеты, встреча произошла в президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, где сегодня пройдет саммит ЕАЭС.

Отмечается, что после этого мероприятия стартует двухдневный саммит СНГ. Лидеры будут общаться в неформальной обстановке, обсудят в том числе и актуальные международные проблемы.