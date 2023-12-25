Путин отреагировал на взятие Марьинки

Президент России Владимир Путин поздравил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу со взятием Марьинки. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства отметил, что взятие Марьинки позволило отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.

Президент заметил, что все участники взятия города достойны госнаград. Он поручил Шойгу представить предложения по этому вопросу.