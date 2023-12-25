Названа причина спора России и Ирана вокруг островов

Россия надеется на дипломатическое урегулирование спора вокруг островов Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб в Персидском заливе из-за стремления сотрудничать как с Ираном, так и с арабским миром. Такую причину нежелания Москвы признать права Тегерана на острова в беседе с «Лентой.ру» назвала кандидат исторических наук, доцент Кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Елена Дунаева.