Протесты в Сербии обусловлены рядом факторов, полагает сенатор Алексей Пушков. Об этом пишет «Газета.Ru».

По его оценке, прозападные силы в Сербии готовы выполнять любые указания Запада. В частности, они могут признать независимость Косово. Этот шаг, заметил Пушков, неприемлем для большинства сербов, так как они считают регион исконно сербским, в нем расположены важные сербские святыни.

На фоне этого, заметил сенатор, оппозиции сложно победить на выборах, она пытается добиться своих целей путем демонстраций. Он добавил, что протесты могут быть согласованы из-за пределов Сербии с тем, чтобы оказать давление на президента республики Александра Вучича и правящую партии.