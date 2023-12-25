Определены районы-лидеры и аутсайдеры по исполнению муниципальных бюджетов

На постоянно действующем совещании при губернаторе Саратовской области 25 декабря подвели предварительные итоги работы муниципальных команд по исполнению местных бюджетов. Об этом информирует пресс-служба областного правительства. В аутсайдерах по исполнению бюджетных назначений числятся: 41 место (70,4%) – Самойловский район; 40 место (77,5%) – Марксовский район; 39 место (80%) – Новоузенский район; 38 место(82,3%) – Дергачевский район; 37 место (82,7%) – Аркадакский район. По инвестиционной привлекательности в лидерах: Саратов; Балаково; Энгельс. По инвестиционной привлекательности в аутсайдерах: Александрово-Гайский; Перелюбский; Краснопартизанский районах. Губернатор Роман Бусаргин напомнил, о введенной системе эффективности местных глав. И экономическая составляющая является одним из главных критериев. От этого зависит уровень заработной платы жителей, участие в национальных проектах, реализация региональных программ, которые направлены на развитие территории. Губернатор рекомендовал главам районов с самыми низкими показателями объявить выговоры своим профильным заместителям. «Находясь на таких должностях, ситуацию нужно менять. Эти люди работают для того, чтобы развивать районы, привлекать туда инвесторов. Большая часть доходов бюджета идет на социально значимые направления: школы, детские сады, поликлиники. За этим и стоит развитие всего района», — обратился Роман Бусаргин к главам районов. В целом по итогам 11 месяцев 2023 года в бюджетах районов Саратовской области налоговые и неналоговые доходы составили 23,9 млрд рублей с ростом на 10,7% по сравнению с прошлым годом.