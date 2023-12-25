Песков: налицо попытки третьих лиц спровоцировать беспорядки в Белграде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя беспорядки в Сербии, заявил, что налицо попытки третьих лиц спровоцировать беспорядки в Белграде.

Он отметил, что в Сербии есть наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов.

«Кроме того, налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде», — заявил Песков.