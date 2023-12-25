Песков: Путин встретится с Пашиняном в кулуарах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян смогут пообщаться на полях запланированных в эти дни в Петербурге мероприятий с участием лидеров СНГ и Евразийского экономического союза, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. ТАСС

«У них будет прекрасная возможность пообщаться на полях в кулуарах», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Так он ответил на вопрос о возможных переговорах лидеров России и Армении. Ura.Ru