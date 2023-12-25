В Кремле ответили на вопрос, будет ли Россия помогать Сербии после беспорядков

«Все, что происходит — исключительное дело Сербии. У нее есть легитимное руководство, которое способно принять необходимые меры. Мы не собираемся лезть ни в чьи внутренние дела, особенно в дела дружественной Сербии», — сказал Песков, отметив, что Москва очень бережно относится к отношениям с Белградом и очень дорожит ими.