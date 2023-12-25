В Кремле прокомментировали новогоднее обращение президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал о новогоднем поздравлении президента РФ Владимира Путина.

© Газета.Ru

На вопрос журналиста, откуда президент будет обращаться к населению, Песков заявил, что об этом будет известно в новогоднюю ночь.

«Это вы узнаете в новогоднюю ночь», — резюмировал Песков.

До этого Telegram-канал Роструда сообщал, что россиян, работающих по пять дней в неделю, ждут десятидневные выходные на новогодних праздниках. Праздничными нерабочими днями станут дни с 1 по 8 января. Первым рабочим днем в 2024 году будет вторник, 9 января.

Врач Наталия Тананакина посоветовала заправлять новогодние салаты нежирной сметаной. По ее словам, подойдет заправка из оливкового масла.