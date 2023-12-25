Слуцкий считает ситуацию с протестами в Белграде уроком для Запада

"Сербия отторгла эрзац цветной революции, которую с подачи и по западным лекалам пытались устроить местные радикалы. Подобные моменты очень четко расставляют все на свои места и показывают, кто истинный друг, а кто пытается, как говорится, дружить против с камнем за пазухой", - добавил Слуцкий, отметив, что протестующими в Сербии "явно дирижировали из-за рубежа".