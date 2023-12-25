Аксенов дал совет тем, кто ждет возвращения украинских властей в Крым

Ожидающим возвращения Крыма в состав Украины лучше покинуть полуостров. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что ко всем «ждунам» у властей жесткая позиция, подчеркнув, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

«Все сказали четко и ясно — кто желает жить на Украине — может туда уехать. Вредить здесь никому не дам», — сказал Аксенов.

Глава региона также отметил грамотную работу правоохранительных и силовых ведомств в Крыму, в том числе и по выявлению диверсантов, шпионов, а также сотрудничающих с украинскими спецслужбами граждан.