Аксенов дал совет тем, кто ждет возвращения украинских властей в Крым

Аксенов дал совет тем, кто ждет возвращения украинских властей
Ожидающим возвращения Крыма в состав Украины лучше покинуть полуостров. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что ко всем «ждунам» у властей жесткая позиция, подчеркнув, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
«Все сказали четко и ясно — кто желает жить на Украине — может туда уехать. Вредить здесь никому не дам», — сказал Аксенов.
Глава региона также отметил грамотную работу правоохранительных и силовых ведомств в Крыму, в том числе и по выявлению диверсантов, шпионов, а также сотрудничающих с украинскими спецслужбами граждан.
Напомним, что в декабре ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Украины в Крыму. Всего задержаны 18 человек, которые причастны к совершению диверсий. Следователи возбудили более 30 уголовных дел террористической направленности. Предотвращено 14 диверсионно-террористических актов, за их подготовку приговор уже получили 10 человек.