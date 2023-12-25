Суд в Москве во второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины

Российские следователи обвиняют начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в причастности к 104 террористическим актам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, который во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.