Более 12,5 тыс. участников ВОВ получат новогодние подарки от "Единой России"

"Единая Россия" проведет традиционную акцию "С Новым годом, ветеран", сообщил федеральный координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. "Традиционно из года в год вместе с движением "Волонтеры Победы" мы проводим эту добрую и значимую акцию. Во всех регионах России, это касается и новых территорий – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, ставших частью нашей огромной Родины, фронтовики получат поздравления и новогодние подарки из рук представителей нашей партии, депутатов от "Единой России" различного уровня и волонтеров", - отметил он. По словам председателя "Волонтеров Победы", руководителя Центрального совета сторонников "Единой России" Ольги Занко, волонтеры постоянно оказывают поддержку ветеранам. "Новый год - время, когда собираются самые близкие. За годы заботы о ветеранах у нас установились теплые, дружеские отношения. И важно отметить, что мы помогаем не только на Новый год или День Победы. Это системная постоянная поддержка в разных форматах. Для этого за ветеранами закреплены персонально волонтеры и члены партии", - сказала она. Занко добавила, что с начала совместного проекта "Волонтеры Победы" помогли 52 тыс. ветеранов. "Сегодня, к сожалению, их осталось чуть более 12,5 тысячи. Из них 551 человек проживают на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. И каждому из них важно наше внимание", - сказала она.

Более 12,5 тыс. участников ВОВ получат новогодние подарки от "Единой России"
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