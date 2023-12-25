Колокольцев заявил, что полицейские должны максимально содействовать избиркомам на выборах

Глава МВД России Владимир Колокольцев, представляя личному составу нового начальника управления ведомства по Чукотке Ивана Аникина, назвал обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения выборов президента одной из важнейших задач и отметил, что деятельность полицейских в этот период должна быть нацелена на оказание максимального содействия избирательным комиссиям.

Колокольцев: полицейские должны максимально содействовать избиркомам на выборах
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"Времени остается не так много. Держите на личном контроле организационные вопросы, включая обмен актуальной информацией со всеми заинтересованными органами. Деятельность сотрудников полиции в указанный период должна быть нацелена на оказание максимального содействия избирательным комиссиям", - процитировали министра в пресс-центре МВД.

Кроме того, Колокольцев поручил Аникину обеспечить жесткий контроль в сфере миграции в регионе.

"Субъект в этом плане достаточно привлекательный - как с точки зрения уровня заработной платы, так и спроса на рабочие места. Нельзя допустить перехода иностранных граждан на нелегальное положение и их теневую занятость", - отметил он.

Глава ведомства обратил внимание также на наметившийся рост криминальных проявлений на улицах, недостаточную эффективность работы по установлению причастных к IT-преступлениям и призвал использовать все имеющиеся возможности для повышения результативности работы.

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