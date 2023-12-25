Попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в Сербии, используя техники "майданных переворотов", очевидны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

"Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники "майданных переворотов", - сказала дипломат. По ее словам, единственно возможная реакция — это строгое следование конституции страны и уважение к выбору сербского народа. Газета.Ru