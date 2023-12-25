Попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в Сербии, используя техники "майданных переворотов", очевидны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС
"Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники "майданных переворотов", - сказала дипломат. По ее словам, единственно возможная реакция — это строгое следование конституции страны и уважение к выбору сербского народа. Газета.Ru
Ранее сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали штурм здания администрации Белграда, передает «Национальная служба новостей». Поводом для беспорядков стало заявление сербского лидера Александра Вучича о том, что «насильственной смены власти не будет» Ura.Ru