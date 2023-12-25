В Совфеде заявили о возможном непризнании новых границ США

Мир может не признать новые границы США на континентальном шельфе в Арктике, считает член Совета Федерации Константин Косачев. Lenta.ru

Он отметил, что речь идет о 200 морских регионах, большая часть которых приходится на Арктическую зону и Берингово море в районе штата Аляска. Парламентская газета

США, заявляя о расширении континентального шельфа, сделали это с международно-правовой точки зрения, "в грязную", заметил Косачев. "Что касается США, то они до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву и в каком-то смысле являются изгоем среди всех морских держав - участников конвенции. <...> Как результат, сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы", - отметил политик. ТАСС