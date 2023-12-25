Медведев назвал декларацию ЕС по гарантиям Украине филькиной грамотой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой декларацию Европейского союза по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он написал в Telegram.

По словам Медведева,«бандеровский режим» запустил новую тему создания антироссийского консенсуса в виде декларации Евросоюза по гарантиям безопасности для Киева.

Он почеркнул, что в документе нет никакой добавленной ценности.