Медведев назвал декларацию Евросоюза по гарантиям Украине филькиной грамотой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой декларацию Европейского союза по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он написал в Telegram.

Медведев назвал декларацию ЕС по гарантиям Украине филькиной грамотой
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По словам Медведева,«бандеровский режим» запустил новую тему создания антироссийского консенсуса в виде декларации Евросоюза по гарантиям безопасности для Киева.

Он почеркнул, что в документе нет никакой добавленной ценности.

«Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — отметил Медведев.

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