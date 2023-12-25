Медведев назвал декларацию ЕС по гарантиям Украине филькиной грамотой

Медведев назвал декларацию Евросоюза по гарантиям Украине филькиной грамотой
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой декларацию Европейского союза по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он написал в Telegram.
По словам Медведева,«бандеровский режим» запустил новую тему создания антироссийского консенсуса в виде декларации Евросоюза по гарантиям безопасности для Киева.
Он почеркнул, что в документе нет никакой добавленной ценности.
«Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — отметил Медведев.